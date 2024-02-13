SMS رسائل عيد الحب جديدة 2024 مكتوبة وجاهزة افضل مسجات ومانسية للعشاق
يبحث الكثير من المواطنين المهتمين بعيد الحي عن افل الرسائل التي ترسل للاحباب ويقوم الكثيرون بالاستعداد لعيد الحب من خلال ان يتم القيام بتجهيز الهدايا وارسالها للاحباب في هذا اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رسائل عيد الحب.
موعد عيد الحب 2024 والاحتفال به
يصادف عيد الحب يوم الرابع عشر من نفس الشهر حيث يرتبط بالقديس فالنتين الذي استشهد نتيجة الاضطهاد المسيحي إلا أن المسيحيين كانوا يحتفلون بهذا اليوم منذ القرن الرابع عشر ولكن عيد الحب أصبح لجميع العشاق يمكن ان يتم ارسال الرسائل الأخوي والصداقة ويتم اختلاف الاحتفال من دولة لاخرى حيث ان الاحتفال من الشعب الدنماركي من خلال تبادل باقات الورد وأن الاحتفال في الفلبين بإقامة حفلات زواج جماعية ولكل من الإيطاليون بتناول عشاء رومانسي.
افضل رسائل عيد الحب
يتم في هذا اليوم بانه يتم فيه القيام بارسال وتبادل كل من البطاقات والرسائل التي ترسل بين العاشقين والتي من بينها التالي:
- لا يمكن لأحد غيرك أنت أن يسكن في قلبي فانت الاول والاخير.
- سيظل الحب انت وان كثر ايام العمر فانت من احببت وانت من سأحب بكل عمرى.
- يا موطني وحب أيامي يا من سعادتي في وجوده.
- كل عام وأنت ياحبيبي العيد لأيامي الجاية معاك.
- لا يشغلني كم تبقى لي من عمري ولكن كل ما يشغلني هو ان تظل حبيبي.
- لم أرى هناء في حياتي إلا معك فانت كل ما هو جميل لي.
- كأنك الجنة التي ارغب في ان اعيش بداخلها.