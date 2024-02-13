“يلا ننبسط” اضبط تردد قناة وناسة للأطفال لأجمل الأغاني

اذا كنت تبحث عن قناة تلفزيونية تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفالك نقدم لكم قناة وناسة التي تعرض باقة متنوعة من البرامج والأغاني والعروض التي تُناسب جميع الأعمار من أشهر برامجها كما تعرض وأغاني تعليمية وعروض تُساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية والرياضيات والعلوم بطريقة ممتعة وتقدم قصصا وحكايات منوعة تساعد الأطفال على تنمية خيالهم وإبداعهم مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية التي تُساعد الأطفال على تعلم الألوان والأرقام والحروف بطريقة ممتعة.

ومجموعة من الألعاب التفاعلية التي تُساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الحركية والذهنية.

قناة وناسة

تعتبر من احلي قنوات الاطفال تقدم محتوى غني ومتنوع يُناسب جميع الأعمار وتتميز القناة بجودة عالية بجودة عالية لضمان أفضل تجربة مشاهدة وهي قناة مجانية ولا تتطلب اشتراكًا كما انها متاحة على جميع الأقمار الصناعية واذا كنت تريد ضبط قناة وناسة يجب اولا عمل هذه الخطوات:

حدد القمر الصناعي الذي تود مشاهدة القناة عليه (عرب سات أو نايل سات).

أدخل تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ابحث عن القناة في قائمة القنوات.

تردد قناة وناسة

تم إطلاق قناة وناسة في عام 2007 وكان ذلك من قبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) والمطرب السعودي راشد الماجد وتبث القناة برامجها باللغة العربية على مدار 24 ساعة في اليوم، وتتوفر في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

التردد عبر النايل سات:

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد عبر العرب سات