مُتــاح هُنـــا anem.dz“ رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر + شروط التسجيل بوش

صرحت الحكومة الجزائرية عن منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للسيدات التي لا تمتلك فرص عمل وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا شروط منحة البطالة 2024، وسوف نقدم لكم أيضا رابط التسجيل على الدعم.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم، ومن أبرز تلك الشروط:

عدم امتلاك المتقدمة لأي أملاك ثمينة سواء عقارات أو سيارات أو حساب بنكي.

يجب أن تكون جزائرية الجنسية، كما يجب أن تكون موجودة داخل دولة الجزائر بشكل مستمر.

عدم وجود دخل ثابت خاص بها.

يجب أن تكون من ضمن الفئات المستحقة للدعم.

الوثائق المطلوبة للحصول على الدعم

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تسليمها عند التقديم على المنحة وهي:

وثيقة المؤهل الدراسي.

شهادة ميلاد المتقدمة.

صورة من بطاقة التعريف الوطني.

وثيقة الإقامة.

نسختين من شهادة الأسرة.

عدد 2 صورة شمسية.

صك بريدي.

رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدمة اتباعها من أجل التقديم على المنحة والتي تكون كالتالي: