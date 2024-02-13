عملت ايه انت وصحابك “نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024” + جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024 تعيش الأسر المصرية التي لديها أبناء في الشهادة الإعدادية حالة من الترقب والانتظار الشديد، حيث تتمنى كل أسرة أن يحقق أبناؤها درجات متميزة في النصف الدراسي الأول والثاني، ليتمكنوا من الانضمام إلى التعليم الثانوي العام إذ تعتبر الثانوية العامة المسار التعليمي المناسب لدخول الكليات المرموقة مثل الطب والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة، والعديد من الكليات الأخرى.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024

وزارة التربية والتعليم المصرية أدركت هذا القلق، وقد حددت اليات سهلة للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، ومن أبرزها رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة، هذا الرابط يوفر وسيلة سهلة وفعالة للأهالي للاطلاع على نتائج أبنائهم بسرعة ودقة، قدم إجمالي عدد 87068 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون أي مشكلات، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المديريات التعليمية المختلفة، يتعين على الطلاب تحقيق درجة لا تقل عن 140 في كل مادة من المواد الدراسية المختلفة للنجاح في الامتحانات، وفي حال وجود أي استفسارات أو مشكلات، يمكنهم التواصل مباشرة مع الجهات المعنية للمساعدة والتوجيه.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية