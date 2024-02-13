ظهرت بالاسم بس دلوقتي “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 2024” .. أعرف نتائجك انت واصحابك
يترقب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة اسوان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 بشيء من الحماس والتوتر ، حيث من المعروف ان مرحلة الاعدادية في مصر من المراحل الفاصلة في مسيرة الطلاب التعليمية حيث يعد الصف الثالث الاعدادي مهم جدا لدى الطلاب والطالبات حيث بعد اجتيازه يمكن للطلاب و الطالبات دخول المرحلة الثانوية العامة والتي بعد اجتيازها يتمكن الطلاب والطالبات من الدخول الى مرحلة الجامعة .
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 2024
قام محافظ اسوان باعتماد الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 79% وقام بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين وتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية ، وقد اكدت وزارة التربية والتعليم انه عن ظهور النتيجة للشهادة الاعدادية يستطيع الطلاب والطالبات الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لبوابة التعليم الاساسي الخاصة بكل محافظة وسوف نعرض لكم جميع الخطوات التي من خلالها يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 بكل سهولة ، ما عليكم هو اتباع الخطوات القادمة :
- الخطوة الاولى هي : يجب عليك الدخول الى الموقع الرسمي الالكتروني لبوابة التعليم الاساسي التابع لمحافظة اسوان من هنا
- الخطوة الثانية هي : بعد الدخول الى الموقع الرسمي الذي تم ذكره في الاعلى عليكم اختيار الصف الثالث الاعدادي .
- الخطوة الثالثة هي : بعد اختيار الصف الثالث الاعدادي ستظهر لكم خانة رقم الجلوس عليكم كتابة رقم الجلوس الخاص بكم بشكل صحيح .
- الخطوة الرابعة هيك اضغط على زر عرض النتيجة .