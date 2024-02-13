كشوفات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 بالاسم فقط “اعرفها حالًا”

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 يعلن أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قد اعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول “نصف العام” للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 84.7٪ من إجمالي المتقدمين للامتحانات، وقد جرت هذه الإعلانات بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وعادل يحي محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة، للتحقق من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023، يرجى إدخال رقم الجلوس الذي تم توزيعه عند التسجيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024

أكد المحافظ أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا للامتحانات بلغ 8,235، وحضر منهم 8,200 طالب وطالبة، وحصل 1,249 طالبا وطالبة على نسبة أقل من 50٪، في حين حصل 6,951 طالبا وطالبة على نسبة أعلى من 50٪، وأوضح المحافظ أن النتيجة متاحة حاليا على موقع مديرية التربية والتعليم، داعيا الطلاب والطالبات للتحقق منها، ومعبرا عن شكره للعاملين في المديرية، خاصة في قسم التطوير التكنولوجي، على الجهود المبذولة والتسهيلات المقدمة للطلاب والطالبات، أكد رضوان أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر وتعتمد على المنهج الذي تم تدريسه خلال الفصل الدراسي الأول.

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