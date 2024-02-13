تابع HD.. اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة Dailymotion وجميع القنوات الناقله

ينال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 إعجاب جميع محبي الدراما التركية، حيث كشف الإعلان الأخير للمسلسل حدوث العديد من الأحداث المتطور الغير متوقعه للمؤسس عثمان وجميع رجاله عند مواجهة البيزنطيين، كما أن الأحداث تشتغل بينهم بشكل ملحوظ، حيث يحمل المسلسل ملحمة تاريخية من الطراز الأول للمؤسس عثمان بن أرطغول، وهذا ما يجعل جميع المشاهدين في انتظار تلك الحلقة، ومن خلال مقالنا نتعرف على مواعيد عرضها والقنوات التي تقوم بعرضها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

ينتظر العديد من محبي الدارما التركية أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 حيث إن تلك الحلقة تضم تصاعدًا وتطورًا كبيرًا في الأحداث وهذا ما يتضح لنا من الإعلان الترويجي للحلقة، ويكون مواعيد عرض المسلسل على شاشة التلفاز كما يلي:

يتم عرض المسلسل بشكل أسبوعي كل يوم خميس حصريًا باللغة التركية في تمام الساعة الثامنة.

كما يتم عرض المسلسل أسبوعيًا أيضًا مترجمًا باللغة العربية حصريًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا كل جمعة.

القنوات الناقلة للمسلسل

يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات التركية وكذلك القنوات العربية أيضًا، لذلك يبحث المشاهدين عن تلك القنوات والتي تكون كما يلي:

قناة أي تي في

هي القناة التركية التي تعرض المسلسل يوم الخميس في الساعة الثامنة مساءًا، ويكون ترددها كما يلي:

1- على النايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

2- على العرب سات

تردد القناة :12692.

معدل الترميز :27500.

استقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ :5/6.

قناة الفجر الجزائرية

هي القناة العربية التي تعرض المسلسل يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويكون ترددها كما يلي:

1- على النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

2- على العرب سات