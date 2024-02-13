بعد تطبيق الدعم الإضافي “أعرف قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024” .. ابسط ياعم

في الفترات الاخيرة تتردد بعض الاخبار عن وجود زيادات جديدة في معاشات تكافل وكرامة 2024 لشهر فبراير ويتساءل المواطنون الحاصلون على معاشات تكافل وكرامة عن قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024 وفيما يلى سنوضح لكم معلومات وافية عن هذه الزيادات والقيمة الجديدة لكل مواطن يحصل على معاش تكافل وكرامة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

تقوم الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بصرف دعم مادي للمواطنين اصحاب العمالة غير المنتظمة واصحاب الدخل غير المحدود كل شهر في 15 من كل شهر ميلادي وعن الاخبار التي تتداول بخصوص زيادات جديدة لمعاشات تكافل وكرامة فهذه ستكون في شهر يوليو القادم 2024 مع بداية السنة المالية الجديدة , وسوف يتم صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة في يوم 15 من شهر فبراير القادم 2024 مثل ما كانت في شهر يناير .

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاستعلام عمن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة منها، يمكنك الاستعلام عن طريق مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التابعة لك وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: