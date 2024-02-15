أخيرًا ظهرت .. رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 الكوفة والبصرة وبغداد

قامت الوزارة بإصدار بيان أوضحت فيه نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد المستندات، حيث أنه قد تم تقديم المجموع الإجمالي للتقديرات في مختلف المواد الدراسية للطلاب الناجحين في المحافظات التي شهدت أعلى نسب نجاح، بالإضافة إلى توفير الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضحه لكم عقب توفير الوزارة له لجميع الطلبة والطالبات تيسيرًا عليهم.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يمكن التعرف على تلك النتائج الخاصة بالثالث المتوسط في كلًا من الكوفة وبغداد والبصرة من هنا فقط لا بد من إدخال البيانات الحاصة بالطالب بشكل صحيح، حيث إنه قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تقديرات الطلاب الناجحين في المواد الدراسية، المقيدين في الدول الأول بالمرحلة الثالثة، والتي جاءت كالتالي:

التربية الإسلامية والتقدير الكلى هو 96،73%

اللغة الانجليزية والتقدير الكلى هو 72،26%

كما أن الرياضيات والتقدير الكلي هو 82,02%

المواد الاجتماعية والتقدير الكلى هو 95,82%

الأحياء والتقدير العام هو 80,02%

كذلك الكيمياء والتقدير العام هو 89,07

الفيزياء والتقدير العام هو 84,6

هذا بجانب اللغة الفرنسية والتقدير العام هو 92,43

كيفية تقديم اعتراض عن النتائج الصادرة للمرحلة المتوسطة

يستطيع الطلاب المتضررين تقديم اعتراض على النتيجة عقب الاطلاع عليها، حيث أن: