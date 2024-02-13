موعد صرف الرواتب في رمضان وعيد الفطر في المملكة السعودية 2024/1445

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الرواتب في رمضان والعيد، وقد أعلنت وزارة المالية في المملكة عن مواعيد صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي خلال شهر رمضان وفي عيد الفطر المبارك تابع معنا عبر موقع البديل وتعرف على متى إيداع حساب المواطن في رمضان والعيد 2024/1445 السعودية.

موعد صرف الرواتب في رمضان وعيد الفطر بالسعودية 2024

تستقبل حساب المواطن رواتب شهر رمضان وعيد الفطر وشوال في مواعيد محددة ووفقًا للمعلن عن يتم صرف الرواتب شهريًا يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وقد يتم تبكير إذا تصادف يوم صرف الراتب مع يوم الجمعة أو عطلة رسمية، وقد يتم أيضًا تأخير الرواتب إذا تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت أو إجازة رسمية وفيما يلي موعد صرف راتب شهر فبراير ومارس وأبريل:

الراتب تاريخ صرف الراتب بالهجري تاريخ صرف الراتب بالميلادي راتب شهر فبراير 17 شعبان 1445 هـ الأحد 20 مارس 2022 م راتب شهر مارس 17 رمضان 1445 هـ الأربعاء 27 مارس 2024 م راتب شهر إبريل 18 شوال 1445 هـ الأحد 28 أبريل 2024 م

في الختام عرضنا لكم بالتفاصيل متى إيداع حساب المواطن في رمضان والعيد 2024/1445 السعودية وكل عام والشعب السعودي والأمة الإسلامية بخير.