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شوف اسمك فيهم ولا.. تحميل pdf كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي مظلتي
يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية من أجل الاستفادة من هذا الدعم ومعرفة مدى استحقاقه للمستعلم عند توافر الشروط المطلوبة فيه، كما توجد العديد من الفئات التي يحق لها الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية الذي يتم تقديمه من أجل مواجهة الظروف المعيشية والعيش حياة اقتصادية.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق بكل سهولة وتحميل الكشوفات وهذه الخطوات هي
الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي عن طريق زيارة هذا الرابط https://spa.gov.iq/umbrella/
- سوف تظهر العديد من الخيارات في القائمة الرئيسية نختار منها كلمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة الدفعة السابعة.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة
- عند الانتهاء من إدخال البيانات نقوم بالضغط على كلمة استعلام ويمكن تحميل الكشوفات من خلال هذه الخطوة
الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية
- يتم منحها للأسر ذات الدخل المحدود.
- يتم منح دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة الأرملة والمطلقة وكذلك بالنسبة للرجل.
- يمنح دعم الرعاية الاجتماعية للأيتام.
- كبار السن من أجل توفير الرعاية الصحية لهم.
- يتم منح دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق للذين بلا عمل.
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- كافة الأشخاص الذين يحملون الجنسية العراقية والذين يقيمون إقامة دائمة على أراضي العراق.
- كما يتم منحها للأسرة المكونة من أربعة أفراد على الأقل.