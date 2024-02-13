يمكن ليك نصيب تزور بيت ربنا “تكاليف العمره في شهر رمضان 2024” بداية من 15 ألف جنية

تكاليف العمره في شهر رمضان أعلنت بعض شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان، مع مدة رحلات تصل إلى 14 يومًا، وفي سياق متصل، تواصل وزارة السياحة استقبال أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي لعام 2024 من خلال شركات السياحة، حيث يمكن للراغبين التسجيل حتى 4 يناير المقبل، وهو ما يوافق 22 جمادى الثانية 1445 هـ.

تكاليف العمره في شهر رمضان

تتفاوت أسعار برامج العمرة في شهر رمضان 2024 – 1445 حسب الفترة التي يسافر فيها المعتمرون، حيث تقدم الشركات السياحية ثلاثة برامج مختلفة:

البرنامج الأول: يبدأ من يوم 22 شعبان ويستمر حتى يوم 6 رمضان لمدة 14 يومًا، وتبلغ قيمته 34500 جنيه للغرفة الرباعية أو الخماسية.

البرنامج الثاني: يمتد من يوم 4 رمضان إلى يوم 18 رمضان لمدة 15 يومًا، وتكون تكلفته 38500 جنيه للغرفة الرباعية أو الخماسية.

البرنامج الثالث: يمتد من يوم 15 رمضان إلى 7 شوال لمدة 22 يومًا، ويكلف 43500 جنيه للغرفة الرباعية أو الخماسية.

تشتمل جميع البرامج على قضاء 3 أيام في المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف، و11 يومًا في مكة المكرمة، كما يتم احتساب تكلفة تذكرة الطيران بقيمة 11 ألف جنيه، وسعر الريال يقدر بـ 12.5 جنيه، مع تحمل أي زيادة أخرى من قبل المعتمر.

وفيما يتعلق بتقديم طلبات الحج السياحي لعام 2024، تواصل وزارة السياحة فتح باب التسجيل لأسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة حتى يوم 4 يناير المقبل، وهو ما يوافق 22 جمادى الثانية 1445 هـ.