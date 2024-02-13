موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 في مصر.. ومتى يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى الجديد؟

حالة من الترقب تسيطر على العاملين في الدولة، وذلك بعد إعلان تعديل الحد الأدنى للرواتب، ولهذا الكل في انتظار موعد صرف رواتب شهر فبراير وشهر مارس 2024، وحسب وزارة المالية تم تحديد مواعيد الرواتب لتطبق على كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة، ويتم الصرف في أيام محددة للحد من التكدس أو ارتكاب الأخطاء.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

أكدت وزارة المالية أن موعد رواتب شهر فبراير 2024 ستكون في الثاني والعشرين من شهر فبراير، وستستمر لمدة خمسة أيام، حيث أنها ستبدأ في الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ويرجع ذلك إلى أن يوم 22 من شهر فبراير سيكون يوم خميس، وبالتالي سيتم استكمال عملية صرف الرواتب في الخامس والعشرين من فبراير الأحد وتصرف المتأخرات في الثامن والعشرين من الشهر.

جديرًا بالذكر أن الرواتب سيتم إتاحتها في ماكينات الـ ATM – الصرف الآلي- بالتتابع وذلك لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلي.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

في سياق متصل قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري، حيث تطبق زيادة 1000 جنيه على الدرجات من الرابعة إلى السادسة، و1100 جنيه على الدرجات من الأولى للثالثة، وبالنسبة للدرجات من وكيل أول وزارة إلى مدير عام تطبق زيادة بقيمة 1200 جنيه.

ومن المقرر أن تطبق الزيادة على رواتب شهر مارس، والتي ستصرف في الحادي والعشرين من مارس القادة، وتم الموافقة على تلك الإجراءات بعد التوجيهات الخاصة بالسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تحسين أوضاع المصريين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.