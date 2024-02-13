عبارات يوم التأسيس السعودي 2024 + الموعد الرسمي لإجازة الطلاب + أهم الاحتفالات

مع اقتراب بداية العد التنازلي لأكبر المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية يتعمق البحث عن أفضل الكلمات التي تجسد معاني يوم التأسيس السعودي في عام 2024 الذي يصادف الـ 22 من شهر فبراير من كل عام يعتبر علامة فارقة في تاريخ البلاد

عبارات يوم التأسيس السعودي 2024

حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سلمان مرسوما ملكيا:

1. تأسيس المملكة العربية السعودية: لحظة تاريخية تحمل في طياتها روح الوحدة والاستقلال. 2. إرث الماضي ومنجزات الحاضر: يوم التأسيس يذكرنا بمسيرة البناء والتطوير التي خاضها شعبنا العظيم. 3. وحدة الوطن وتضحيات الأجداد: نستلهم من يوم التأسيس روح التضحية والوفاء لمؤسسي هذا الوطن العظيم. 4. الازدهار:نعيش اليوم بفخر واعتزاز في ظل تطور وازدهار المملكة العربية السعودية. 5. قيادة ورؤية استراتيجية: نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة التي تقودنا نحو مستقبل مشرق.

ما هي الكلمات التي يقولوها في اليوم الوطني