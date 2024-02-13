موعد يوم التأسيس 2024 “بداية العد التنازلي لإجازة الطلاب الرسمي” .. أحسب باقي كام يوم

باقتراب يوم التأسيس السعودي في عام 2024 يستعد المواطنون في المملكة العربية السعودية للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون يوم التأسيس السعودي الذي يوافق العام 1445 هـ يعتبر واحدا من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها المواطنون.

موعد يوم التأسيس 2024

في الثاني والعشرين من فبراير 2024 يأتي يوم التأسيس السعودي ليخلد الذكرى العظيمة لتأسيس الدولة السعودية الأولى في العام 1727م على يد المؤسس العظيم الإمام محمد بن سعود في الدرعية هذا اليوم المميز يتزامن مع الخميس من الأسبوع المقبل الذي يوافق 22 فبراير الجاري يحمل يوم التأسيس السعودي العديد من العناصر التاريخية والثقافية التي تبرز العمق الحضاري والتاريخي للمملكة العربية السعودية فمنذ تأسيسها في القرن الثامن عشر شهدت المملكة تطورا وازدهارا على مدار القرون وأصبحت واحدة من أهم الدول في المنطقة والعالم.

ما الذي يقام في يوم التاسيس2024

يحتفل العالم باليوم الوطني في 23 سبتمبر 1932م الذي يوافق يوم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل يظل يوم التأسيس السعودي يوما لا ينسى يجسد تاريخا عريقا وروحا وطنية عميقة في ظل هذه الاحتفالات يتجدد الوفاء والاعتزاز بجهود الأجداد والمؤسسين الذين بذلوا أرواحهم من أجل بناء وتقدم الوطن ومع تأكيد الالتزام بالمضي قدما نحو مستقبل مشرق يبقى يوم التأسيس السعودي فرصة لتجديد العهد بالوفاء للمملكة وبناء مستقبل وتطورا في كافة المجالات.