بعدما أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني السعودي عن عدد من الوظائف ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445 برقم الهوية، وأكدت الوزارة أن التقديم سوف يظل متاح أمام الجميع حتى يوم الأربعاء الموافق 11 شعبان، وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في وظائف الحرس الوظني، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

وظائف الحرس الوطني

حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها، وذلك في عدد من التخصصات ومن بينها رجل الإطفاء وذلك لحملة الثانوية العامة فأعلى، كما أعلنت الوزارة أنه لا يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة إلا أنه يجب أن يكون يمتلك المهارات الآتية:

أن يكون سريع الاستجابة بشكل مباشر مع حالات الطوارئ.

كما يجب أن يكون لديه مهارات في تقديم المساعدات لحالات الطوارئ.

يجب أن يكون ملم بالمهام والواجبات الخاصة للإجراءات والهيئات التنظيمية.

ويجب أن يكون جيد في التعامل مع الحوادث وتقديم النتائج للمسؤلين الأعلى منه.

وأن يكون ملم فعمليات فحص محركات الإطفاء والمساعدة في اختبار صنابير اطفاء الحراق .

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1445

الدهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني .

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على وظائف الحرس الوطني.

ادخل رقم الطلب الخاص بك.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني 1445

وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في الوظائف الشاغرة بها، وهي: