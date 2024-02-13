لمحبي الحضارة الهندية.. استقبل معنا تردد قناة Zee Aflam الجديد على القمر الصناعي الصناعي نايل سات 2024 لأجدد الأفلام الهندية دون فواصل

يوجد قطاع كبير جدا من الجماهير في الوطن العربي يقومون بمشاهدة الأفلام الهندية بشكل متواصل على شاشة قناة زي أفلام وهي من إحدى أشهر القنوات الفضائية الهندية، التي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات على مدار الساعة وتقدم مجموعة من أجمل الأفلام الهندية المترجمة للعربية وهناك أيضا باقة من الأفلام المدبلجة وهذه القناة تقوم بنقل بعض الأفلام القديمة للكبار نجوم السينما الهندية، مثل الفنان المخضرم أميتاب باتشان، وبالتزامن مع بداية عام 2024 قد أعلنت أداره قناة زي أفلام بأنها سوف تقوم بعمل تغيير في التردد الخاص بها، وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

تردد قناة زي أفلام الجديد على نايل سات 2024

تعتبر قناة زي أفلام هي من إحدى أبرز القنوات الهندية التي تم افتتاحها منذ أكثر من عام على القمر الصناعي نايل سات وتقوم القناة بتقديم باقة متنوعة من الأفلام الكوميدية والرومانسية، وكلاسيكيات السينما الهندية وحتى نقوم بمشاهدة كل تلك الأفلام المتميزة، علينا أن نقوم بتحديث التردد الجديد للقناة وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11277.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

أشهر الأفلام التي تعرضها قناة Zee Aflam

نجد أن قناة زي أفلام تقوم بعرض كل ما هو جديد بخصوص الأفلام الهندية الأحدث على الإطلاق وكذلك تقوم بأخذ حق كل ما هو جديد بخصوص الأفلام الهندية الأحدث على الإطلاق هذا طبعا بخلاف الأفلام الهندية القديمة ومن أشهر الأفلام التي عرضت على شاشة زي أفلام ما يلي:

فيلم Doctor G

فيلم Bawaal

فيلم dono

فيلم Ghost

فيلم Veer Zaara

فيلم My Name Is Khan

فيلم Dangal

فيلم Chef

فيلم dil aasna hai

فيلم Raju Ban Gaya

فيلم Laila Majnu

ونجد أن قناة زي أفلام تقدم محتواها دون أي فواصل إعلامية كما أنها قناة مجانية تماما لا تحتاج إلى دفع أي رسوم ويمكن مشاهدتها على مدار الساعة دون أي انقطاع أو تشويش.