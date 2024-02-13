“البرومو الثاني”مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 فيديو لاروزا بجودة HD… ترد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148، حلقة جديدة ينتظرها آلاف المشاهدين من محبي الأعمال التركية التاريخية، وعلى الرغم من الأحداث الشيقة المثيرة إلا أن المخرج استطاع أن ينهي دور مالهون تون زوجة عثمان الثانية بشكل لطيف بسبب اقتراب موعد ولادتها، وأقنع المشاهدين أنها ذهبت لأداء فريضة الحج بعدما انتهى دورها في الحرب مع عثمان، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

يحظى مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وذلك بسبب الأحداث اشقة والمثيرة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، والذي من المقرر أن يتم عرضها مساء يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، وبدأت قناة ATV التركية في نشر البرومو الثاني لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مما جعل الكثير من المشاهدين حريصين على متابعة الحلقة.

كما يمكنكم أيضاً مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 على موقع فيديو لاروزا بجودة عالية وبدون تقطيع أو تشويسش، وذلك يوم الخميس البموافق 15 فبراير 2024 كما يمكنكم أيضاً متابعة المسلسل في نفس التوقيت على قناة الفجر الجزائرية والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي….

تردد قناة الفجر الجزائرية

حيث يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 48 على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 15 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وإليكم تردد القناة.