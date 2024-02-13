Rotana Cinema.. تثبيت قناة روتانا سينما 2024 على النايل سات وشاهد اجدد الافلام الجديدة “بإشارة قوية”

يتطلع الكثيرون لمعرفة تردد قناة روتانا سينما 2024، حيث تعد من أهم القنوات العربية والتي تتمتع بشعبية كبيرة جدًا حيث يتابعها قطاع كبير من الناس، وتتكون من مجموعة قنوات هي روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك، روتانا كيدز حيث تقدم باقة من أجمل الأفلام العربية القديمة والحديثة، وكذلك أجمل الكليبات و المنوعات بجودة فائقة على مدار 24 ساعة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تردد قنوات روتانا.

قناة روتانا سينما 2024

توفر قناة روتانا سينما 2024 أفضل تجربة مشاهدة ممتازة بجودة عالية، ويمكن للجميع استقبال مجموعة قنوات روتانا على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال ما يلي:

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كلاسيك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11226.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كلاسيك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11843.

الاستقطاب: رأسي H.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة:11296.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

كيفية ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد على تليفازك

يمكن استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد يدويًا من خلال اتباع الخطوات التالية