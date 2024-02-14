موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 قصة عشق والقنوات التي تعرض الحلقة الجديدة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 التي تعتبر أحد حلقات الموسم الخامس، حيث حقق المسلسل نجاح كبير على مدار أربع مواسم لذلك تم إكماله للموسم الخامس ويحصد المسلسل نسبة مشاهدة عالية لأنه أحد المسلسلات التاريخية التي تروي قصة المؤسس عثمان الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية ويكون يوم عرض المسلسل في تركيا هو يوم الأربعاء من كل أسبوع وتعرض الحلقة 148 في يوم 14 فبراير 2024 في قناة atv التركية.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

تعددت القنوات التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان، وهذه القنوات تتمثل في التالي:

تعرض الحلقة الأسبوعية جديدة في قناة atv وتكون في يوم الأربعاء الساعة 8 مساًء.

أما الإعادة فتكون من خلال قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في الساعة 11 مساًء.

يمكن متابعة المسلسل عبر منصة اليوتيوب من خلال القنوات التي تعرض المسلسل.

يعرض المسلسل في منصة قصة عشق.

تردد قناة atv التركية

يبحث محبي الدراما التركية وخاصًة مسلسل المؤسس عثمان عن تردد قناة atv وأيضًا عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 ويكون تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628 أو 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما قناة الفجر الجزائرية فتقوم بعرض الحلقة الجديدة على شاشتها بعد ترجمتها إلى اللغة العربية وذلك حتى يستطيع الجميع مشاهدتها ويمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الترددات التالية: