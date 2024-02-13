“خراب بيوت مستعجل لاصحاب المعاشات “.. 4 حالات تسبب قطع المعاش عن المستحقين.. خلي بالك لتكون منهم وترجع تعيط!!

تعرض العديد من أصحاب المعاشات لانقطاع مفاجئ في معاشهم دون سابق إنذار مما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الانقطاع المفاجئ وفي هذا المقال سوف نتعرف مع حضراتكم عن اخر التفاصيل التي تتعلق بهذا الخبر فقط تابعوا معنا.

سبب انقطاع المعاش

سبب انقطاع المعاش يمكن أن يكون بموجب قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019 حيث تنص المادة رقم 105 على بعض الحالات التي يتم فيها انقطاع المعاش واليكم الحالات التي يتم فيها قطع المعاش

وفاة صاحب المعاش زواج الأرملة أو الرجل الأرمل أو زواج البنت أو الأخت تجاوز الابن أو الأخ السن القانوني (21 عامًا) مع استثناء الحالات الخاصة مثل العجز أو الدراسة العاجز يستمر المعاش حتى علاج العجز الطالب يستمر المعاش حتى سن 26 عامًا أو انتهاء الدراسة.

صرف المنحه الاستثنائية

عندما يتوقف صرف المعاش للابن أو الأخ لأسباب غير المذكورة سابقاً يُمنح له منحة استثنائية لمدة عام على الأقل إذا توقف صرف المعاش عن أحد المستحقين لأي سبب ولم يكن هناك مستحقين آخرين يُوزع نصيب المعاش الذي كان يتلقاه الشخص الذي توقفت معاشه على جميع المستحقين الآخرين وفقًا للقوانين المعمول بها بموجب المادة رقم 98 في حال وفاة مستحق المعاش يتم توزيع المعاش على المستحقين الآخرين مثل الأرامل والأبناء والأخوة شريطة توافر الشروط المحددة ويتم صرف المعاش لهذه الفئات في نفس شهر الوفاة.