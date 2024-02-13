منصة مظلتي ل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بصيغة pdf كل المحافظات العراقية Spa gov iq ملفات

تزايدت الأقاويل حول إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية، ولذلك أعلنت الحكومة العراقية أن دراسة الطلبات المقدمة مازالت قائمة حتى الآن، لتحري الدقة في إختيار الأسر المستحقة لهذا الدعم، والتي ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة، معلنة أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة قريبا، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمنصة مظلتي، أو من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسنوافيكم بكافة التفاصيل خلال هذا المقال،

اسماء الرعاية الاجتماعية

أصبحت خدمة الرعاية الإجتماعية موضع إهتمام الكثير من الأسر الفقيرة، لما تقدمه هذه الخدمة من دعم مادي للأسر محدودة الدخل، وقد أكدت الحكومة العراقية على أنه سيتم الإعلان عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة، وأنها تبذل قصارى جهدها في الانتهاء من جميع وجبات الرعاية الاجتماعية، ليتم الإعلان عنها على موقعها الرسمي في أقرب وقت.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

لكي يتم التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية لا بد من توافر بعض الشروط، وهذه الشروط هي التي حددتها الوزارة لأي شخص يرغب في التقديم و الحصول على الدعم المادي.

ألا يزيد عدد أفراد العائلة عن 4 أفراد. كذلك أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. أن يكون مقيم في الأراضي العراقية بشكل دائم. لا يملك أي حسابات بنكية وليس لديه أي ممتلكات شخصية. ألا يكون له أي سجلات تجارية. تقديم الأوراق التي تثبت الإعاقة أو المرض، في حال المرض أو الاعاقة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للرجال، و 16 عام للنساء. كذلك ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام للرجال، و 55 عام للنساء.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

يمكن الحصول على كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية فور الإعلان عنها، عن طريق الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او رابط منصة مظلتي، واتباع الخطوات التالية: