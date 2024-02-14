“أشتريت ولا لسة” قائمة أسعار ياميش رمضان في الأسواق 2024 وسعر المكسرات قبل الشهر الكريم

أسعار ياميش رمضان في الأسواق لعام 2024 حيث شهدت الأسعار ارتفاع كبير عن العام الماضي وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في كافة أنحاء العالم والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وتكون نسبة الارتفاع في الأسعار ما بين 35 إلى 150% لأن الأسعار تتأثر بارتفاع أسعار صرف الدولار في البلاد كما أن هذا الارتفاع يؤثر على تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى تكلفة الاستيراد منتجات الياميش.

أسعار ياميش رمضان في الأسواق

اختلفت أسعار الياميش حيث أنها تعتمد على نوع المنتج وبلد المنشأ له، وتكون الأسعار في الأسواق لشهر رمضان 2024 كما يلي:

يكون سعر التين المجفف للكيلو الواحد حوالي 60 إلى 150 جنيهًا مصريًا.

سعر قمر الدين للفة الواحدة يتراوح بين 25 إلى 30 جنيهًا مصريًا، أما وزن 400 جرام يكون 74 جنيهًا.

أما سعر التمر يبدأ من 40 جنيهًا مصريًا للكيلو ويكون نوعه التمر المصري، أما بالنسبة للنوع الفاخر فيصل إلى حوالي 150 جنيهًا مصريًا.

كيلو الزبيب يكون سعره ما بين 80 جنيهًا مصريًا للزبيب السوري، أما الزبيب الإيراني يكون 250 جنيهًا مصريًا للكيلو.

يصل سعر المشمشية إلى 149 جنيهًا مصريًا وزن 200 جرام.

يكون سعر القراصيا وزن الكيلو حوالي 40 إلى 120 جنيهًا.

كما أن سعر الخوخ المجفف هو 50 إلى 120 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

أسعار المكسرات رمضان 2024

يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن أسعار المكسرات وذلك بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، وتكون أسعار المكسرات كما يلي: