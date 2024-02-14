“بزيادة 15% على المعاش” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد تطبيق الزيادة الجديدة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد تطبيق الزيادة الجديدة بعدما انتشرت أخبار بتطبيق زيادة جديدة تكون نسبتها 15% وتقدر قيمة الزيادة بنحو 5.5 مليار جنيه، وقد وصلت الزيادة مبلغ المعاش حوالي 55% من قيمته، ومن المتوقع أن تصدر الزيادة في مارس 2024 حسب ما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي بأن موعد الصرف هو 15 مارس.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي إمكَانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وتكون خطوات الاستعلام كما يلي:

زيارة بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر الاستعلام عن نتيجتك.

بعدها قم بإدخال الرقم القومي للمستفيد من المعاش.

انقر استعلام.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام وتفاصيل المعاش، بالإضافة إلى موعد صرفها وأيضًا إذا كان هناك زيادات ومقدار مبلغ الزيادة.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن بأن هناك بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، كما أوضحت طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد تطبيق الزيادة الجديدة وتكون شروط البرنامج كما يلي: