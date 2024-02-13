“العيشة هتبقا فل الفل”… موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من قبل الحكومة.. قوم بسرعه جهز محفظتك.!!

مع حلول شهر فبراير 2024 تتجه الأنظار بالكامل إلى وزارة المالية ترقبا للإعلان عن موعد صرف المعاشات لكافة المواطنين المصريين تشمل هذه المعاشات مختلف القطاعات من العامة والخاصة والهيئات الحكومية وتعد مصدر رزق أساسي لعدد كبير من الأسر المصرية وانتشرت تساؤلات المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي باحثين عن إعلان وزارة المالية حول موعد صرف المعاشات خاصة مع بدء العام الجديد 2024 في معرفة الجدول الزمني لصرف المعاشات خلال الربع الأول من العام لترتيب احتياجاتهم المالية والتخطيط للمستقبل.

موعد صرف المعاشات

هذا وقد اعلنت وزارة المالية أعلنت عن جدول جديد لصرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث سوف يتم الصرف على مدار خمسة أيام متتالية هي 21 و 24 و 25 و 26 و 27 من الشهر الحالي بالإضافة إلى ذلك وسوف يتم صرف جميع المتأخرات خلال ثلاثة أيام متفاوتة بدءا من يوم 8 و 11 و 12 من الشهر الجاري.

ايام صرف المرتبات

يتم تحديد خمسة أيام من شهر يناير ومن كل شهر قادم لصرف رواتب الموظفين وذلك وفقًا لتوضيح وزارة المالية بهدف تفادي التزاحم في صرف المعاشات للمواطنين وبالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة ووزارة المالية بتحديد ثلاثة أيام من كل شهر لصرف جميع المستحقات المتأخرة للمواطنين المصريين العاملين في القطاعين العام والخاص وطالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بتجنب التكدس والزحام أمام ماكينات الصرف الآلي مع التأكيد على توافر مواعيد صرف المعاشات في أي وقت من الأوقات المعلنة سابقًا.