“أمير كرارة وكريم عبد العزيز والعوضي“ قائمة مسلسلات رمضان 2024.. شوف هتتفرج على أيه

اقترب شهر رمضان المبارك والذي يأتي ويأتي معه عدد من المسلسلات البرامج يتابعها الكثير على مدار الشهر، لذلك ازدادت محركات البحث بالسؤال حول الأعمال الدرامية التي سوف يعرضها رمضان هذا العام، ومن المقرر وجود قائمة كبيرة من الأعمال الدرامية المختلفة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسلات رمضان 2024

قامت الشركة المتحدة بالتعاون مع عدد كبير من النجوم المعروفين وإطلاق قائمة متميزة من المسلسلات لهذا العام، ومن أبرزها:

مسلسل ألف ليلة وليلة

وهو واحد من المسلسلات الدرامية الذي يحدث في فترة محددة من الوقت، ويشارك في هذا العمل الفنان القدير ياسر جلال ومعه ياسمين رئيس، إخراج إسلام خيري.

مسلسل الحشاشين

وهو يروي قصة حسن الصباح زعيم الحشاشين، ويشارك فيه الفنان الكبير كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب ونور إيهاب، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن المقرر أن ذلك المسلسل سوف يثير ضجة كبيرة.

مسلسل نعمة الأفوكادو

وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة، إخراج محمد سامي.

مسلسل حق عرب

من المقرر أن ينتمي ذلك المسلسل لأعمال الأكشن ويشارك فيه أحمد العوضي ومعه وفاء عامر وهدى المفتي ورياض الخولي ودنيا المصري.

مسلسل المعلم

ومن المقرر أن ينجح ذلك المسلسل وذلك لأنه يشارك فيه الفنان الكبير مصطفى شعبان والذي سوف يكون فيه تاجر سمك ويواجه الكثير من الصراعات، ويشاركه في العمل سهر الصايغ وهاجر أحمد ومنذر ريحانة، إخراج مرقس عادي، تأليف محمد الشواف.

مسلسل بيت الرفاعي

تم عرض الجزء الأول منه منذ أيام قليلة ومن المقرر عرض الجزء الثاني في شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة أمير كرارة ويشاركه ميرنا جميل وأحمد رزق ودنيا المصري وعايدة رياض، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف بيتر ميمي.