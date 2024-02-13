كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية

تعتبر اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات البحثية التي تصدرت محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن فتح باب قبول طلبات هذه الوجبة، ووصل عددهم نحو 500 طلب جاري الآن فحصها ومراجعتها من خلال عمل زيارات ميدانية لأصحاب هذه الطلبات، ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عنها عبر السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

في إطار الحديث عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024، لابد الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية أحد المبادرات الحكومية التي توفر دعما للطبقات الكادحة، حيث يسعى إلى تلبية احتياجاتهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية من أجل مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع مستوى معيشتهم والنهوض بالحياة الاقتصادية، ولابد من استيفاء مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تنطبق على المستفيدين، وهي :

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم للرجال مابين 18 و60، وأما النساء تكون أعمارهن مابين 15 حتى 55 عاما.

أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد كحد أدنى.

تقديم الهوية الوطنية العراقية

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يمكن لأي مواطن عراقي التحقق من قبوله ضمن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

اضغط بعد ذلك على برنامج الرعاية الاجتماعية.

انقر على ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم مثل الاسم والرقم الوطني.

تحقق من صحة البيانات التي قمنا بإدخالها مثل الاسم والرقم الوطني.

اضغط بعد ذلك ” استعلام”.

ومن خلال الخطوات السابقة تستطيع التحقق من مدى أهليته للحصول على الوجبة السابعة، وهي آخر وجبات الرعاية الاجتماعية التي تطلقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن تلك الوجبة.