“يا حلاوة التين وقمر الدين”.. اسعار ياميش رمضان 2024 “البلح والتمر والمكسرات” في الاسواق

يتساءل العديد من المواطنين عن اسعار ياميش رمضان 2024 وذلك عند حلول شهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان الذي يعتبر من أفضل الشهور المباركة عند الله، ويترقب قدومه المسلمون بالصلاة والصيام وشراء الياميش الذي يعد من أهم المستلزمات التي يحرص العديد على شراؤه، وتتفاوت أسعارها تبعا للأماكن والأنواع، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن اسعار ياميش رمضان 2024، تابعونا لمعرفة المزيد

اسعار ياميش رمضان 2024

نظرا لغلاء الأسعار، فمن المتوقع ارتفاع اسعار ياميش رمضان 2024، ولهذا سوف نوضح أسعاره في الأسواق التجارية، وتتمثل في الآتي:

يصل سعر البلح الصقعي بوزن 500 جرام حوالي 60 جنيهًا.

وبينما يتراوح سعر البلح الصعيدي بنفس الوزن حوالي 53 جنيهًا.

و أما سعر البلح المجدول بوزن 900 جرام، يكون سعره 245 جنيهًا.

وأما بالنسبة لسعر التمر المجدول النوع هابي بوزن 800 جرام فقد بلغ حوالي 81 جنيهًا.

وأما سعر كيلو اللوز فقد سجل نحو 800 جنيه.

وكان سعر كيلو الفستق المحمص يتراوح حوالي 350 جنيهاً تبعاً للنوع والجودة.

وبالنسبة لسعر لفة قمر الدين فكانت حوالي 30 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو جوز الهند إلى نحو 215 جنيهاً.

وأما سعر كيلو السوداني المقشر فقد بلغ حوالي 100 جنيه.

أسعار المكسرات 2024

بعد أن أوضحنا اسعار ياميش رمضان 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن العديد من الناس يفضلون تناول المكسرات في شهر رمضان، ويمكن توضيح أسعارها على النحو التالي: