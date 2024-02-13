“هتقبض امتى؟!”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 بالزيادة الاخيرة ورابط الاستعلام

تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 خلال الساعات الأخيرة، وقد تم الإعلان سابقا عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يوم 1 من شهر مارس في حالة أن يكون هذا اليوم لايوافق عطلة رسمية بالعراق، وبذلك يتسنى لكافة المشتركين الحصول على رواتبهم، كما أشارت أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وخطوات الاستعلام عنها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024

من المتوقع أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 بالعراق وفقا لقرارات الوزارة المالية بداية كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن ذلك مع يوم عطلة رسمية في الدولة، وبناء على ذلك أنه من المقرر صرف هذه الرواتب يوم 1 من شهر مارس 2024، وذلك في المنافذ المعتمدة لهذا الغرض، وإذا تزامن يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية، سيتم تحديد موعد جديد على الفور لعمليات الصرف بهدف ضمان استلام جميع المتقاعدين لرواتبهم بسلاسة ودون أي مشاكل، وينبغي التنويه أن المتقاعدين يتم منحهم لهذه الرواتب بعد استيفاء الشروط التالية:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يكون مقيما بشكل دوري في الأراضي العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم حوالي 60 عاما.

أن تصل مدة عمله بالخدمة حوالي 20 عامًا.

أن يلتزم بكافة الضوابط والمعايير التي فرضتها الهيئة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مارس 2024

بعد أن أوضحنا موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024، ينبغي أن ننوه إلى خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مارس 2024 من خلال الآتي: