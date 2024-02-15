كشف حقيقة التشين خاتون// مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة فيديو لاروزا

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 وهو واحد من المسلسلات التركية والتاريخية التي تروي قصة الدولة العثمانية وكيف تأسست والصراعات التي مرت بها، حاز المسلسل على عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية منذ الموسم الأول له وفي الوقت الحالي يعرض الموسم الخامس، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

تدور قصة المسلسل حول النجاحات التي حققها السلطان عثمان بن أرطغرل والصراعات التي خاضها وذلك من أجل تكوين الدولة العثمانية، الجدير بالذكر أن عثمان سوف يسعى من أجل السيطرة على القلعة البيزنطية وسوف ينجح في ذلك كما أنه من المقرر أن الحلقات القادمة تشهد الكثير من التطورات التي سوف تكون في صالح عثمان.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الأربعاء وذلك على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، بينما يعرض في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، ويعاد المسلسل يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، بينما يتم عرضه في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة آي تي في على عرب سات

التردد: 10692.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات