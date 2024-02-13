“شوف كل ماتشات فريقك”.. تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 On Time Sport على النايل سات لمشاهدة مباريات الدوري المصري

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 وذلك لأنها من أبرز القنوات الرياضية التي تهتم بنقل كافة المباريات بجودة عالية دون توقف أو تشوش، ولهذا جذبت شريحة كبيرة من الجماهير، بالإضافة إلى أنها امتلكت حقوق بث مباريات الدوري المصري، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة المعلومات عن هذه القناة إلى جانب ذلك ترددها.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

في ضوء حديثنا عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أنها من أشهر القنوات الرياضية بجميع أنحاء العالم بالوطن العربي، وتهتم بنقل الكثير من الأحداث الرياضية التي تشغل بال العديد من عشاق الرياضة، وسوف نوضح تردداتها عبر الأقمار الصناعية:

1- القمر الصناعي النايل سات

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

2- القمر الصناعي عرب سات

يمكن تنزيل ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11861.

ثانيا: معدل الترميز: 27500.

ثالثا: معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

رابعا: الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالتوجه إلى جهاز الرسيفر واضغط على القائمة.

ستُظهر لك القائمة الرئيسية بعد ذلك.

اختر خيار التركيب من القائمة الرئيسية.

انقر بعد ذلك على قائمة التركيب، اختر إضافة تردد جديد.

وانقر بعد ذلك على البحث اليدوي، وذلك بعد كتابة التردد.

تمهل بعد ذلك حتى يتم تحميل القناة الجديدة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن القناة قامت بتحديث ترددها من أجل الحصول على جودة الصوت والصورة والاستمتاع بمشاهدة المباريات الرياضية، وكما نعرف فأن قناة اون تايم سبورت تقوم ببث مباريات الدوري المصري بأكملها بشكل حصري.