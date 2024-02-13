نزل تردد Tom And Jerry توم وجيري أطفال 2024 واستمتع لأحلى الأفلام والأغاني على مدار الساعة

تعد قناة توم وجيري واحدة من اشهر القنوات الخاصة بالاطفال منذ زمن طويل حيث يحبها الصغار والكبار ومشهورة جدا في أنحاء الدول العربية قناة مرح وترفيهه للأطفال، تتميز بانها يستطيع الجميع تنزيل التردد دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا، تبث محتوياها علي مدار أل 24 ساعه خلال اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية مزعجه كما نري في القنوات الأخرى، لا تحتوي علي أي مشاهد عنف، لذا يبحث عن ترددها الجديد حول مواقع التواصل الإلكترونية ، سنسرد لكم كافة الاجراءات اللازمة لتنزيل القناة، أيضا التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري عبر القمر الصناعي الناثل سات ابقوا معانا.

الان…. التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري عبر النايل سات

التردد الخاص بتوم وجيري: 11354.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الخطوات اللازمة لتنزيل تردد قناة توم وجيري