رابط منصة حجز العملة الأجنبية +منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد وشروط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي

أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة جديدة للحصول على العملة الأجنبية بناءًا على شروط ومعايير محددة حيث يمكن للمواطنين شراء ما يصل إلى 4000 دولار أمريكي أو ما يماثله من العملات الأجنبية الأخرى من المصرف الليبي باستخدام الرقم الوطني الخاص بهم شريطة التسجيل عبر منصة الحجز، وتهدف المنصة إلى تبسيط عمليات الشراء النقدي وتحسين آلية توزيع وتخصيص النقد الأجنبي بشكل عادل كما تقدم المنصة خدمة فعالة لجميع الجهات القانونية والأفراد في كل أنحاء البلاد.

رابط منصة حجز العملة الأجنبية

للتسجيل في منصة حجز العملة الأفراد، اتبع الخطوات التالية:

عليك أن تبدأ بالدخول إلى منصة تحويل العملات الخاصة بالمصرف من هنا.

قم بإنشاء حسابًا لتتمكن من ملء جميع البيانات المطلوبة.

تسجيل الرقم الوطني ورقم الهاتف الخاص بك.

إدخال رقم جواز سفرك الساري.

إذا تطابقت جميع البيانات التي أدخلتها مع السجلات الموجودة على المنصة فستتلقى رسالة تأكيد تحتوي على رمز التأكيد عبر رسالة نصية على هاتفك.

الخطوة التالية هي إدخال الرمز في الحقل المخصص له ومن ثم التحقق من جميع البيانات قبل إرسالها وإكمال باقي الخطوات عن طريق إدخال رقم الحساب بتنسيق آي بي آر.

شروط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي

للحصول على موافقة البنك المركزي الليبي على حجز العملة الأجنبية يجب تحقيق بعض الشروط الأساسية وهي كما يلي: