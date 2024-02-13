HERE.. رابط استمارة المتقدمين للتعيين بصفة عقد 224 بالعراق برقم الطلب وشروط التقديم

يبحث عدد كبير من الشباب خلال الفترة الحالية عن رابط استمارة المتقدمين للتعيين بصفة عقد 224 بالعراق فهي من أهم الوظائف التي توفرها وزارة التعليم العراقية إلى جميع الراغبين في العمل بتلك الوظائف الشاغرة، ولكن يتم التقديم للاستمارة وفقًا عدد من الشروط لا يتم التغاضي عنها من قبل الوزارة حتى يكون الاختيار جيدًا لجميع العاملين، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم التفاصيل التي تتعلق بها بشكل مفصل.

رابط استمارة المتقدمين للتعيين بصفة عقد 224 بالعراق

يعد رابط استمارة المتقدمين للتعيين بصفة عقد 224 بالعراق من الروابط التي تشغل بال عدد كبير من الشباب داخل الدولة العراقية، حيث إن وزارة التعليم بها توفر عدد من الوظائف التي تحتاج إليها لسد احتياجات الإدارات التعليمية لديها، وتكون طريقة التقديم كما يلي:

اضغط على زر الاستمارة بشكل مباشر من هنا. في البداية يتم قراءة التعليمات بشكل جيد ومن ثم يتم الضغط على زر الموافقة. ادخل رقم الطلب الخاص بك، ومن ثم اكتب الرقم الخاص ببطاقة الهوية. اضغط بعد ذلك على زر التسجيل. قم بملء كافة البيانات التي تظهر أمامك في الاستمارة بشكل صحيح ويتم التأكد منها جيدًا. يتم تحميل المستندات المطلوبة من قبل الموقع. اضغط بعد التأكد من كافة البيانات على زر الإرسال.

شروط التسجيل في التعيينات بصفة عقد 224

يوجد أيضًا عدد من الشروط الموضوعة من قبل وزارة التعليم داخل الدولة العراقية يجب أن يلزم المتقدمين بها لكي يتم قبول الطلب الخاص بهم بشكل سهل وبسيط، حيث إنها تكون كما يلي: