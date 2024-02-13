“افرح وهيص هتاخد 15% زيادة”.. موعد زيادة المعاشات 2024 بعد الزيادة الاخيرة وفقا لأوامر رئاسية

تصدر موعد زيادة المعاشات 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعة الأخيرة وذلك بعد قرارات التي أصدرها السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقد أكدت بعض المصادر أنه سوف يتم صرفها في بداية شهر مارس، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن موعد زيادة المعاشات خلال العام الحالي.

موعد زيادة المعاشات 2024

تم الإعلان عن زيادة في المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن يكون موعد زيادة المعاشات 2024 اعتبارًا من اول شهر مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه مما يجعل الزيادة الإجمالية خلال العام تصل إلى 55% من قيمة المعاش، وتم تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وجاءت هذه القرارات ضمن جهود الرئيس السيسي لتخفيف تكاليف المعيشة عن المواطنين، وتوجيه حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية تنفذ اعتبارًا من الشهر المقبل.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات 2024

بعد أن أوضحنا موعد زيادة المعاشات 2024، ينبغي التنويه أنه يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن قيمة زيادة المعاشات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اختر أيقونة “صاحب معاش”، ثم انقر على أيقونة “الخدمات التأمينية”.

انقر على “استعلام “.

أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم انقر على “استعلام”.

ستظهر لك بعد ذلك المعلومات الخاص بمعاشك الخاص بك.

الجدير بالذكر أن يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس 2024 من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد، وكذلك منافذ شركة “فوري” و”كارت ميزة”، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 2024

الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها)، بزيادة تصل لـ195 جنيها.

– الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها)، بزيادة تصل لـ225 جنيها.

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها)، بزيادة تصل لـ240 جنيها.

– الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه)، بزيادة تصل لـ300 جنيه.

– الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها)، بزيادة تصل لـ345 جنيها.

– الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيها)، بزيادة تصل لـ390 جنيها.

– الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (3335 جنيها)، بزيادة تصل لـ435 جنيها.

– الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيها)، بزيادة تصل لـ480 جنيه.

– الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها)، بزيادة تصل لـ525 جنيها.

– الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها)، بزيادة تصل لـ570 جنيها.

– الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها)، بزيادة تصل لـ615 جنيها.

– الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها)، بزيادة تصل لـ660 جنيها.

– الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات)، بزيادة تصل لـ705 جنيه.

– الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها)، بزيادة تصل لـ1512 جنيها.