شاهد الحلقة الآن … مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 58 مترجمة للغة العربية

مسلسل طائر الرفراف هو من ضمن اهم المسلسلات التركية والتي تم بداية عرضها منذ عام 2022 فقد حاز على اعجاب الكثير من المشاهدين فيدور المسلسل حول شابة فقيرة تعيش في حي شعبي وتقع في حب رجل ثري مما يواجه كل منهم عقبات ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 53 مترجمة للغة العربية.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 58 مترجمة

يعد مسلسل طائر الرفراف من المسلسلات التركية الناجحة، كما انه مسلسل رومانسي ممتع ويحكي قصة الحب بين سيران وفريد، والتي استطاعت أن تجذب المشاهدين بكل الاحداث وتم الاشتراك في المسلسل عدد من الممثلين ومنهم مارت رمضان ديمير، وعفراء ساراتش أوغلو، ومحمد يلماز للمخرج أوغور سونماز، والذي استطاع أن ينقل أحداث المسلسل فقد يحكي المسلسل صراع طبقي، والتي تعد من القضايا المهمة، حيث أظهرت سيران كشخصية قوية مستقلة، تعمل على تحقيق هدفها وحصل المسلسل على المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة.

موعد عرض طائر الرفراف الحلقة 58

بدأ عرض المسلسل التركي في عام 2022 وتم عرض الجزء الثاني بداية من العام الماضي كما انه يعرض على قناة Star TV التركية، ويتم ترجمته إلى العربية، ويعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية مما ادي لتحقيق نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي ويتم عرضه على كل من:

تردد قناة Star TV التركية على نايل سات

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة على عرب سات