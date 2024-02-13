“اجري بسرعة ضيف عيالك”.. شروط إضافة المواليد علي بطاقة التموين+ مواعيد فتح باب تسجيل الأطفال 2024.. هي دي الاخبار ولا بلاش..!!

يلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع المدعمة لحاملي بطاقات التموين أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه في الوقت الحالي يُضاف تاريخ الميلاد إلى بطاقات التموين فقط لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

تصريحات مصيلحي عن تكافل وكرامة

في حديثه مع الصحافة، بيّن المصيلحي أن العائلات التي تكون في أمس الحاجة تتلقى مساعدة عبر إعانة او مساعدة اجتماعية أو من خلال برنامج تكافل وكرامة، وذلك إلى جانب المعاشات التي تقع دون مستوى الحد الأدنى للأجور، ولفت النظر إلى أن حوالي 61 مليون نسمة يستفيدون من الدعم المقدم للسلع التموينية من خلال البطاقات التموينية، وأن هناك حوالي 71 مليون نسمة يستفادون من دعم الخبز المدعوم كما أضاف أن مجموع ما يُخصص لدعم الخبز يصل إلى 91 مليار جنيه، بينما تقدر قيمة السلع التموينية المدعمة بـ36 مليار جنيه

فتح باب اضافة المواليد

بعد الموافقة المتوقعة من مجلس الوزراء على طلب الدكتور المصيلحي وضمه ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة من المتوقع أن يُفتح باب إضافة المواليد مباشرة بعد ذلك ومن المرتقب أن يتم إقرار الموازنة الجديدة في شهر يوليو المقبل وأشارت مصادر بوزارة التموين إلى أن إجراء إضافة المواليد يستند إلى تضمين بند إضافي لهذا الغرض في الموازنة الخاصة بالوزارة للعام الجديد.

شروط اضافة المواليد

توضَّح وزارة التموين في عام 2024 شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين بوضوح حيث ينبغي أن يكون عمر الابن أو الابنة لا يقل عن 4 سنوات ويجب ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية 4 أفراد.