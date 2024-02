“القطة المشمشية حلوه بس شقية”.. داونلود الآن تردد قناة بطوط كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات.. سلي طفلك بأروع الأغاني

إن قناة بطوط من قنوات الكرتون الخاصة بعالم الأطفال التي تقوم بعرض محتوى مختلف وجديد حيث أنها تهدف إلى توعية الأطفال وتنمية المهارات لديهم ولذلك يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة بطوط لتنزيلها من أجل أطفالهم خاصة أنها قناة آمنة للأطفال ومسلية في نفس الوقت وتعرض أغانيها وبرامجها التعليمية للأطفال وسنقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة بطوط.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط قناة بطوط على الرسيفر

يمكن ضبط قناة بطوط بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على زر menu من خلال جهاز الريموت.

من القائمة التي تظهر نختار الضغط على الإعدادات.

اختيار إضافة قنوات.

اختيار القمر الصناعي الذي سوف يتم تنزيل القناة عليه.

كتابة التردد وباقي البيانات ومن ثم الضغط على كلمة بحث يدوي.

بعد دقائق يتم تحميل القناة والضغط على حفظ التغيرات وبذلك يمكن مشاهدتها على الرسيفر.

ما هي أفلام قناة بطوط

تعرض قناة بطوط أفلام كرتونية ومنها:

Beauty and the Beast.

Treasure Planet.

Madagascar: Escape 2 Africa.

The Croods.

The king lion.

Mickey mouse.

برامج قناة بطوط

تعرض القناة برامج متنوعة ومنها:

المغامرون الخمسة.

توم وجيري.

بن 10.

سبونج بوب سكوير بانتس.

المحقق كونان.

ساسوكي.

الدببة الثلاثة.

ليث ذا كيينج.

أهمية قناة بطوط للأطفال