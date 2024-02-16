تردد قناة وناسة الجديد 2024 لأفضل أغاني الأطفال المسلية

كلما كانت القناة التي يشاهدها الأطفال مسلية أكثر وممتعة بالنسبة لهم كان الإقبال عليها أكبر ومتزايد مع الوقت وهو الوضع الحالي بالفعل مع قناة وناسة، فعلى الرغم من أن بعض المشاهدين يشتكون من بكاء الطفلة لولو طوال الوقت ولكن الكثير من المشاهدين الآخرين يرون أنها تعلم الأطفال الكثير من الأمور الهامة التي قد لا يتعلمونها سوى بتلك الطريقة أي بالأناشيد والتكرار المستمر لها، وإذا كنتم ترغبون في تنزيلها وتجربتها مع الأطفال تابعوا معنا لمعرفة تردد قناة وناسة.

محتوى قناة وناسة للأطفال

على الرغم من أن القناة سورية إلا أن شعبيتها وصلت جميع الدول العربية تقريبًا والكثير منهم يعتمدون عليها في تشغيلها للأطفال لتشغلهم لبعض الوقت أو لتسليتهم لأنها ناجحة في ذلك، فهي تشجع الأطفال على القيام بأنشطة أخرى وتزرع بهم عدد من النقاط الإيجابية الضرورية أهمها الأنشطة البسيطة للأطفال وأيضًا التعامل مع الكبار والاستماع لهم وما إلى ذلك، فمثلًا هناك بعض الأناشيد المميزة منها:

حبيب البابا. وأغنية لولو الشطورة. وجراثيم. وأغنية لولو صارت شرطية.

بالإضافة إلى عدد من البرامج الأخرى التي تنشط عقل الأطفال وتجعلهم منجذبين لها طوال الوقت مما يساعد الأمهات كثيرًا في إتمام ما يشغلها من مهام ضرورية مطلوبة منها.

تردد قناة وناسة الجديد

كما ذكرنا فإن القناة سورية الأصل ولكن شعبيتها الكبيرة جعلت المسئولين عنها يوفرون تردد خاص للقمر نايل سات والقمر الآخر عرب سات حتى يستطيع أكبر عدد ممكن من الأطفال مشاهدتها، والتردد كالتالي:

عربسات:

رقم ترددها 11270.

وتصحيح خطأها بكود ¾.

أما الاستقطاب فإنه في الناحية العمودي.

والترميز ثابت 27500.

نايل سات