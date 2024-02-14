تردد قناة بطوط الجديد 2024 لبرامج الأطفال المسلية

الكثير من الأمهات تفضل أن يشاهد أبنائها عدد معين من قنوات التلفاز المخصصة لهم عن غيرها من القنوات الأخرى التي قد تعرض محتوى لا يليق بأي شكل من الأشكال بالأطفال باختلاف الفئات العمرية لهم، ولكن قناة بطوط من تلك القنوات القليلة التي تسلي الأطفال وتحبها الأمهات والآباء لأنها آمنة ومسلية للغاية ويستطيع الطفل قضاء وقت طويل أمام ما يعرض عليها بدون ملل أو زهق إليكم في السطور التالية تردد قناة بطوط للأطفال بعد تغييره الفترة الماضية.

مزايا قناة بطوط للأطفال

قبل أن يوافق الآباء على مشاهدة الأبناء ولا سيما الأطفال لأي محتوى سواء على التلفاز أو الهاتف يجب التأكد من مدى مناسبته لهؤلاء الأطفال ومرحلتهم العمرية، وقناة بطوط أثبتت وبجدارة أنها تناسب كافة الفئات بل تساعد الأطفال على التحدث من خلال الكلمات والأحاديث التي تعرض على شاشتها سواء كانت البرامج أو أفلام الكرتون أو الأناشيد لكل هذا تعد من أفضل قنوات التلفاز التي تعتمد عليها الأمهات في تسلية الأطفال لبعض الوقت في شيء مفيد ومتنوع بالنسبة لهم بعيدًا عن الهاتف.

تردد قناة بطوط الجديد

تعمل القناة على التحديث من جودتها وصوتها حتى لا يشعر الأطفال بالضيق والانزعاج أثناء المشاهدة ومع هذا التحديث يتغير التردد وبالفعل الفترة الأخيرة تم تحديث التردد بالشكل التالي:

عرب سات تردده 11594. والترميز الجديد 27500. أما الاتجاه فهو الرأسي. والتصحيح برمز ⅚.

نايل سات اتجاه التردد على هذا القمر أفقي. والتردد نفسه هو 11494. وتصويب الخطأ التقني برمز ⅚. ونفس الترميز السابق.



حسب القمر الصناعي المستخدم توضع التعليمات السابقة المتعلقة بالتردد وكل نقطة في المربع الخاص بها وعند النقر على زر البحث سيقوم القمر الصناعي بالبحث عنها وإظهارها وبعدها يتم تنزيلها.