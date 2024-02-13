فيلم السيستم بطولة طارق لطفي dailymotion كامل بدون اعلانات علي موقع ايجي بست

تم بداية عرض فيلم السيستم dailymotion كامل فقد اعلنت ادارة الفيلم عن انه حصل على إيرادات بلغت 107 ألف جنيه وازدادت الايرادات إلى 181 ألف جنيه وانه يتصدر في المركز الثامن ومن خلال مقالنا سنتعرف على فيلم السيستم بطولة طارق لطفي dailymotion.

فيلم السيستم بطولة طارق لطفي dailymotion

يدور الفيلم حول شاب يعاني من عقده من النساء كما انه يقابل فتاة ايضًا لا تحب الرجال بسبب بعض من تجاربها الكثيرة والفاشلة وتتطور الأحداث لحين ان يتم الاكتشاف لبعض من العلاقات والتعامل بسبب هذه التجارب ويتميز الفيلم بتقديم كافة العقبات الشخصية والعواطف المتشابكة التي يتعرض لها الجميع.

فيلم السيستم dailymotion

تم بذل مجهود كبيرة من قبل كافة الشخصيات حتى تظهر بواقعية فقد احس البعض بان هذه الشخصيات هي حقيقية فعلًا من خلال التاثير بها ويحتوي الفيلم على بعض من الاحداث الدرامية والكوميدية مما يجعل وجود طابعًا فريدا وجذابه ولكنه ايضًا تعتبر من الشخيات المعقدة مما يتار العديد ببعض من العلاقات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية وتتيح للمشاهد فهم أعمق وتحليل أفضل لمشاكلهم وتحدياتهم بل انه يجسد قصة حقيقية.

من هم أبطال فيلم السيستم

يشترك الكثير من الفنانين ومنهم الفنان أحمد الفيشاوي وايضًا طارق لطفي تجسد الشخصية التي تعمل على تقيم العديد من النصائح بشكل مستمر لمساعدته على التواصل مع النساء و يشارك في الفيلم ميس حمدان ونسرين طافش وبسنت شوقي ومحمد علي رزق الفيلم وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وانه يحتوي على الكثير من الأحداث المشوقة التي تعمل على تغير مسار الفيلم بالكامل ويساد هذا الفيلم بالأخص بالتعرف على بعض من المشاكل التي تواجه بعض من النساء والرجال والتي تسبب لهم عقد ويجعلهم يقومون بالتخلص من تلك المشاكل والعقد والابتعاد عنها من خلال اشتراك عدد من الفنانين في القيام بأدوارهم علي اكمل وجه وسيتم عرضه على بعض من المواقع ومنها ايجي بست.