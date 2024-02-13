لعشاق الكرة والمباريات.. اضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024م

قناة الجزائرية الأرضية هي إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية البارزة التي تقدم محتوى متنوعًا يشمل الأخبار والبرامج الترفيهية والرياضية والثقافية، كما تعتبر القناة جزءًا من المشهد الإعلامي في الجزائر وتلعب دورًا هامًا في نقل الأحداث والمباريات إلى المشاهدين، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم ترددها وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

تعتبر الجزائرية الأرضية بمثابة نافذة إعلامية هامة تسهم في توفير محتوى متنوع وموثوق للمشاهدين الجزائريين والعرب، ولمشاهدة القناة عبر النايل سات إليك ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية تنزيل قناة الجزائرية الأرضية على جهازك

لضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على الرسيفر الخاص بك، والاستمتاع بمشاهدتها، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على الزر “Menu” في جهاز الرسيفر الخاص بك. اختر الخيار “Option” أو “الخيارات”. اختر “التركيب” أو “Installation”. اختر “التركيب اليدوي” أو “Manual Installation”. سيظهر لك اختيار أنواع الأقمار الصناعية، قم بتحديد “النايل سات”. أدخل البيانات المطلوبة كالتردد والاستقطاب ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ. اضغط على “بحث” أو “Search”. سيتم البحث عن القنوات المتاحة على القمر الصناعي المختار. ابحث عن القناة المراد ضبطها (قناة الجزائرية الأرضية) في قائمة القنوات. اضغط على “حفظ” أو “Save” للتثبيت وحفظ الإعدادات.

وفي الختام، تأكد من أنك قد قمت بإدخال البيانات بطريقة صحيحة، وتابع الخطوات بناءً على نوع الرسيفر الخاص بك، وسيتم تحديث قائمة القنوات الخاصة بك بما في ذلك قناة الجزائرية الأرضية.