“فنش واعمل لقطات”.. تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 2024 آخر اصدار مجانا للهاتف والكمبيوتر والآيفون

لعبة ببجي من أكثر الألعاب انتشارا بين الشباب في هذه الفترة ويرغب الكثير من الشباب في معرفة طريقة تحميل ببجي لكي يمكن لعبها على الكمبيوتر أو الهاتف في أي وقت حيث أن هذه اللعبة إحدى ألعاب رويال باتل الشهيرة التي يلعبها الكثيرون ولذلك سنقدم لكم كيفية تنزيل تحديث لعبة بيجي الجديد من أجل اللعب في أي وقت.

طريقة تحميل ببجي التحديث الجديد للأندرويد

يمكن تحميل لعبة ببجي التحديث الجديد للعبة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي من هنا.

كتابة اسم اللعبة في شريط البحث.

تظهر اللعبة في أول النتائج التي تظهر.

الضغط على تثبيت اللعبة.

الانتظار عدة دقائق حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها ومن ثم فتح اللعبة وتسجيل الدخول والبدء في اللعب.

كيفية تحميل لعبة ببجي التحديث الجديد للآيفون

يتم تحميل اللعبة بسهولة وذلك كالتالي:

الدخول إلى متجر آبل ستور من هنا.

يتم كتابة اسم اللعبة في شريط البحث.

تظهر اللعبة ويتم تثبيتها على الآيفون.

فتح اللعبة وتسجيل الدخول واللعب.

طريقة تحميل لعبة ببجي التحديث الجديد على الكمبيوتر

أولا يتم تثبيت برنامج BLUESTACKS وهو نظام أندرويد الخاص بالألعاب.

بعد تحميل البرنامج يتم فتح التطبيق على الكمبيوتر.

يتم كتابة اسم اللعبة في شريط البحث على التطبيق.

يتم اختيار التحديث الجديد للعبة ببجي.

تحميل اللعبة من النتائج التي تظهر.

ما هي مميزات لعبة ببجي التحديث الجديد

يقبل الكثيرون على لعب لعبة ببجي وذلك لما لها من مميزات وهي كالتالي: