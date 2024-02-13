nid-moi.gov.iq الحجز الكتروني على البطاقة الموحدة الوطنية 2024| المستمسكات + الشروط| مديرية شؤون البطاقة الوطنية بالعراق

رابط استمارة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة العراقية..تم إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بتاريخ 1 كانون الثاني 2016، وهي بديل لشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة بطاقة بيومترية إلكترونية صادرة عن وزارة الداخلية، وتستخدم للتعرف على هوية الفرد وتحمل معلوماته الشخصية والبيانات البيومترية.

مازال البحث مستمراً على مدار الساعة من قبل المواطنين بالعراق حول رابط استمارة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة العراقية وخطوات الحجز الإلكتروني للبطاقة الموحدة 2024 5ي العراق، ولذلك يوفر لكم البديل الإخباري كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة ب البطاقة الوطنية الموحدة العراقية، تابعونا.

البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أداة مهمة لتوحيد المعلومات المدنية وتسهيل الإجراءات الحكومية، فمن خلال البطاقة الوطنية، يمكن للأفراد التعرف على هويتهم وإثباتها بطريقة سهلة وموثوقة.

كما يمكن استخدام البطاقة في القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والمالية والخدمات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم البطاقة الوطنية الموحدة في مكافحة العمليات غير القانونية والتزوير وتحقيق الأمان والأمان الشخصي.

الحجز الالكتروني للبطاقة الموحدة 2024 العراق

تكتظ محركات البحث العراقية بعمليات بحثية عارمة حول رابط استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية 2024 nid-moi.gov.iq وهو الرابط الرسمي لموقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، والذي من خلال يتم تنزيل استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الموحدة 2024 العراق ومن ثم تدوين ككافة البيانات الخاصة بالمواطن العراقي بدون الحاجة إلى التوجه إلى إحدى إدارات شؤون البطاقة الوطنية في العراق.

رابط استمارة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة

بالانتهاء تقديم بطلب الحجز الإلكتروني على الموقع الرسمي للبطاقة الوطنية الموحدة nid-moi.gov.iq، ستحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات لاستكمال عملية الحصول على البطاقة، فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها:

عمل زيارة مباشرة إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة الإلكتروني.

ومن ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة ب حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة2024.

ويلي ذلك، تعبئة استمارة حجز البطاقة بكافة بيانات المواطن العراقي وهي: الاسم ورقم الهوية الوطنية واسم الأب والأم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد وغيرها.

ثم يتم تحديد التاريخ والموعد الذي يتناسب مع المواطن وفقاً للقائمة التي نظهر أمامه.

وهنا تأتي خطوة هامة وهي التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ومن ثم النقر على تأكيد الحجز.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة

أعلنت مديرية شؤون البطاقة الوطنية في العراق عن شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة لجميع المواطنين والمواطنات. ومن خلال البحث الإلكتروني، اتضح أن الوثائق المطلوبة لاستخراج البطاقة تشمل:

نسخة من وثيقة عقد العمل. شهادة التجنيد. نسخة من شهادة الميلاد، في حال كانت عملية استخراج البطاقة لأول مرة.

وتمكّن المواطنون والمواطنات في العراق من الحجز واستخراج البطاقة الوطنية الموحدة بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية nid-moi.gov. حيث تتيح هذه البوابة إمكانية التسجيل بكل سهولة.

الوثائق والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة

يتم طلب وثائق مُحددة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة بعد التسجيل الإلكتروني، وهي كالتالي:

نسخة من البطاقة التالفة الخاصة بالمستفيد.

نسخة من المؤهل الدراسي العلمي.

نسخة من وثيقة عقد العمل.

شهادة التجنيد.

نسخة من شهادة الميلاد، في حال كانت عملية استخراج البطاقة لأول مرة.

من الجدير بالذكر أنه تم تسهيل عملية استخراج البطاقة الوطنية الموحدة لمواطني ومواطنات العراق، حيث يمكنهم الآن القيام بذلك بسهولة ويسر عبر الإجراءات الإلكترونية.

التكاليف والمدة الزمنية للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

الكلفة التقديرية للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، ستحتاج إلى دفع رسوم اصدار البطاقة، ويتم تحديد تكاليف البطاقة وفقًا للقانون العراقي الحالي، تقدر تكلفة إصدار البطاقة الوطنية بمبلغ 5000 دينار عراقي.

تتطلب عملية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة بعض الوقت والصبر. فيما يلي تفاصيل المدة الزمنية لإكمال الإجراءات: