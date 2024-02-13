“احبس أنفاسك”.. تردد قناة توب موفيز Top Movies 2024 لمتابعة أقوى أفلام الرعب والإثارة الأجنبية

باتت قناة توب موفيز Top Movies أول قناة مصرية متخصصة في عرض أفلام الرعب والإثارة، واستمرت على مدار سنوات طويلة حتى أصبحت واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم العربي؛ تتميز القناة بشعبيتها الواسعة نظرًا لبثها المجاني عبر القمر الصناعي نايل سات دون فرض أي رسوم أو اشتراكات

تردد قناة توب موفيز Top Movies 2024

تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام التي حظيت بإعجاب الجمهور العربي، وفي الوقت الحالي، قامت القناة بتحديث ترددها لتوفير تجربة مشاهدة محسنة لمتابعيها؛ تستمر القناة في تقديم محتوى مميز وفريد لمحبي أفلام الإثارة والرعب، ويمكنكم متابعة كل جديدها من خلال موقعنا، فتابعونا للحصول على كل ما هو جديد ومثير.

أتاحت إدارة قناة توب موفيز، استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن استقبال القناة بسهولة في مصر والعديد من دول شمال أفريقيا، ويمكن تنزيل القناة على الأجهزة الحديثة والقديمة، بإضافة المعلومات التالية:

التردد: 11679.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

الحزمة: شرقية.

اسم القناة: Top Movies.

تقنية البث: SD.

كيفية ضبط القناة على الريسفر

يمكن لعشاق أفلام الرعب والخوف الأجنبية، تنزيل قناة توب موفيز على الريسيفر الخاص بهم ومتابعة اجدد وأقوى الأفلام الأجنبية المميزة من خلال اتباع الخطوات التالية: