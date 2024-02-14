مسلسل الياقوت 24 مترجمة بجودة عالية قصة عشق وقناة ATV
مسلسل الياقوت 24
مسلسل الياقوت 24 وهو من الأعمال التركية التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف في الوطن العربي، وذلك بسبب قصته المثيرة والشيقة التي يحملها، تروي قصة المسلسل قصة حب كبيرة ما بين كل من يمان وفيرايا والتي تطور بتطور الأحداث، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا قصة المسلسل، بالإضافة إلى القنوات الناقلة ومواعيد عرضه.
مسلسل الياقوت 24
تحكي قصة المسلسل قصة حب ما بين شاب ابن عائلة غنية والذي يحب الخادمة لديهم ولكنهما سوف يخفيان ذلك الحب قلقا من رد فعل عائلتهم، وسوف يقوم والد يمان بعقد صفقة مع رجل أعمال كبير ولكن ذلك الرجل لديه ابن يحب افتعال المشاكل مع الأشخاص المحيطين به وعندما يرى فيرايا سوف يحبها وذلك سوف يكون السبب في حدوث مشكلة كبيرة ما بين كل من يمان وبورا ابن رجل الأعمال، وعندما تعرف عائلة يمان أنه يحب الخادمة سوف يرفضوا ذلك بشدة وبناء على ذلك سوف يقرران الهروب من أجل عقد الزواج.
مواعيد عرض مسلسل الياقوت
يعرض المسلسل كل يوم إثنين من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 8 مساء على قناة ATV التركية.
تردد قناة قناة Atv على القمر نايل سات
يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:
- التردد: 10796.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات استقبال القناة
- أولا يجب عليك الدخول على اعدادات الرسيفر.
- ومنها قم بالنقر على خانة إضافة قناة.
- يرجى تحديد القمر الصناعي.
- قم بإدخال التردد الخاص بالقناة بالإضافة إلى معدل الاستقطاب ومعدل الترميز.
- قم بالضغط على زر ok وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.