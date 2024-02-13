لمحبي الدوري المصري.. اضبط قناة أون تايم سبورت 2024 وعيش اللحظة

قناة أون تايم سبورت هي إحدى القنوات الرياضية البارزة على النايل سات، كما تقدم القناة العديد من المباريات الهامة مجانًا، مما يعزز جاذبيتها لدى عشاق الرياضة، وخاصةً في مصر، وتقوم قناة أون تايم سبورت بتغطية الدوري المصري وكأس مصر، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة مباريات فرقهم المفضلة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم ترددها، وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على عرب سات

للمشاهدين الباحثين عن تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات، إليك تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على عرب سات

يمكنك ضبط أجهزتك على هذه الإعدادات للاستمتاع بمشاهدة قناة أون تايم سبورت على عرب سات، وهي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على الرسيفر