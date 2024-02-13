فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي كامل hd اون لاين علي موقع ايجي بست ووي سيما بدون اعلانات

تم عرض فيلم رحلة 404 للنجمة منى زكي مما ادى لزيادة نسبة المشاهدات للفيلم في كافة السينمات وقد حقق في اليوم الاول للعرض ما يقارب 416 ألف جنيه وانه يعرض لكل من هم فوق سن 18 عامًا كما انه قد حصل على المرتبة الرابعة ومن خلال مقالنا سنتعرف على فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي.

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي

هذا الفيلم للفنان المحبوبة مني زكي رحلة 404 من خلال اشتراك كل من محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء، و حسن العدل محمد ممدوح، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وانتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد ومن تأليف محمد رجاء، والذي يحتوي على الكثير من الاحداث المميزة والمشوقة ويقوم المخرج هاني خليفة بإخراج الفيلم، حيث أنه يعمل على زيادة ابداع الفيلم ويجعله من اكثر الافلام مشاهدة.

احداث فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي اون لاين

تجسد الفنان مني زكي قصة رائعة في فيلم رحلة 404 و تقرر القيام برحلة لمكة لأداء مناسك الحج ولمنه تفاجاة ببعض من الاحداث قبل ان ياتي موعد السفر بأسبوع كما انها بعض من المفاجات التي قد لا تكون متوقعة ان تحدث تقلب حياتها رأسًا على عقب وسيتم القيام بالاشتراك ومساعدتهما من قبل بعض من الاشخاص وان الفيلم عندما حصل على المراتب الاولي في الإيرادات فقد تغير اتجاه الفيلم ليكون من الافلام المحبوب والذي تم اثارة البعض وزيادة رغبتهم في مشاهدة القصة ويظهر أن العمل نجح في جذب انتباه الكثير وزاد فضول البعض في الرغبة بمشاهدة الأحداث الغامضة التي تنتظرهم منذ ان تم عرضه وتفاجات الفنانه بهذا النجاح مما قام الكثير بالشكر لها علي ذلك الاداء الجيد.