مسلسل المتوحش الحلقة 22 مترجمة وكاملة dailymotion وقناة فوكس التركية

مسلسل المتوحش الحلقة 22، حقق هذا المسلسل نجاحًا مبهرًا في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن نال إعجاب الكثير من المشاهدين، حيث أصبح ذلك المسلسل متصدرًا لمحركات البحث في مختلف المواقع، وبعد أن ازداد البحث عن المسلسل نود أن نتطرق في حديثنا اليوم من خلال مقالنا عن تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل المتوحش، كما سنوضح لكم موعد عرضه، ولمعرفة كافة التفاصيل تابعوا معنا.

مسلسل المتوحش الحلقة 22

أصبح مسلسل المتوحش الحلقة 22 متصدر لـ محركات البحث، والتي أثارت حماس الجماهير بشكل كبير، والتي ستشهد على أحداث كثيرة تضم الأكشن والجريمة وكشف الحقائق، وعلى الرغم من العناصر الدموية المثيرة في المسائل إلا أنه يهتك بسرد قصة تميل إلى الرومانسية، وإليكم في السطور التالية موعد عرض المسلسل.

مسلسل المتوحش الحلقة 22

أصبح بإمكان كافة محبي مسلسل المتوحش الشهير متابعته عبر قناة فوكس التركية، والتي تمكنت القناة بعرضه بشكل حصري لأول مرة، ويمكنكم متابعة الحلقات بشكل أسبوعي في يوم الثلاثاء من كل أسبوع مترجمة إلى العربية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتصل الأحداث في الحلقة القادمة إلى الحلقة الثانية والعشرون المليئة بالأحداث المثيرة والغامضة، كما يمكنكم متابعة المسلسل عبر موقع dailymotion.

أبطال مسلسل المتوحش حلقة 22

الجدير بالذكر أنه انضم عدد كبير من الممثلين الأتراك إلى مسلسل المتوحش، والذي تمكن ذلك العمل الدرامي من التصدر والانفراد بشكل كبير، كما أنه أصبح منافسًا لمسلسلات كثيرة تدور في الوقت الحالي، وكان من أبرز مشاركين هذا العمل الدرامي كلًا من هاليت أوزغور، كذلك دولوناي سويسرت، ومعه سيماي بارلاس، ويورداير أوكور.