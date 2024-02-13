هنا.. حجز تذاكر مباراة نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك 2024م

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة نهائي كأس مصر في العاصمة السعودية الرياض، وستجمع المباراة الحماسية بين فريقي الأهلي والزمالك على أرض ملعب بارك الذي ينتمي لنادي النصر السعودي، ومن خلال هذه الخطوة الرياضية الرائدة، تشهد المباراة توقعات بحضور جماهيري ضخم وإثارة فائقة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم خطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك فتابعونا.

خطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

ارتفعت معدلات البحث بين المصريين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية حجز تذاكر هذه المواجهة الرياضية التاريخية، حيث يمكن للمشجعين الآن زيارة موقع وي بوك عبر الإنترنت لحجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة webook عبر الإنترنت. قم بإنشاء حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. انتقل إلى قسم حجز التذاكر. اختر الحدث المحدد والذي هو “مباراة نهائي كأس مصر”. حدد عدد التذاكر واختر المكان المفضل لك. قم بدفع قيمة التذكرة باستخدام الوسائل المتاحة على المنصة. بعد إكمال عملية الدفع بنجاح، قم بطباعة التذاكر. يُفضل الذهاب إلى الملعب قبل بداية المباراة بوقت كافٍ لتسهيل عملية الدخول.

الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تم تحديد موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لتقام في 8 مارس 2024، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والمباراة سوف تقام على ملعب بارك في العاصمة السعودية الرياض، وهو ملعب نادي النصر السعودي.